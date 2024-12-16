Кияни закликають відбудувати старовинний собор на Подолі — петиція

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Наталія Габрух
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Мешканці Києва закликають владу відбудувати старовинний собор на Подолі.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Йдеться про зруйнований комуністичним режимом в 1930-х роках Богоявленський собор Братського монастиря на Контрактовій площі.

За словами автора петиції, собор був безцінним шедевром архітектури доби українського бароко. Його збудовали за проєктом відомого зодчого Йосипа Старцева у XVIII столітті. Крім того, Богоявленський собор був місцем поховання знаменного українського полководця — гетьмана Петра Конашевича—Сагайдачного та інших достойників нашої держави.

Наразі звернення до Київради підписали понад 300 киян. Для розгляду петиції депутатами необхідно зібрати 6000 голосів.

Фото: петиція

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Опубліковано: 16 грудня 2024
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