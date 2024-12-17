Інклюзивне укриття облаштували для економічного факультету університету Шевченка: фото

Інклюзивне укриття облаштували в корпусі економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Суспільне.

Укриття обладнали зонами для відпочинку, навчання та роботи, новою вентиляційною системою та доступними сходами для маломобільних груп. Простір вміщує до 600 людей та розрахований на тривале перебування.

Підвальне приміщення університету повністю відремонтували завдяки благодійному проєкту Freedom Space.

За словами ректора КНУ Володимира Бугрова, раніше це було звичайне укриття, куди студенти спускалися під час повітряних тривог. Тепер тут можна буде проводити лекції та різні заходи.

Фото: Cуспільне/Влада Колодій