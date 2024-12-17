Під час відключень світла у Львові працюють 90% світлофорів

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Ірина Маймур
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Під час відключень світла у Львові працюють близько 90% світлофорів.

Про це повідомили у міській раді.

Сьогодні резервним живленням забезпечено 150 із 170 світлофорних об'єктів, які обслуговує ЛКП “Львівавтодор”. Фахівці підприємства працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко підвищити безпеку руху на дорогах у випадку знеструмлення.

“Ми планували до кінця року забезпечити резервним живленням 90% світлофорних об'єктів, але вже випереджаємо графік. До кінця року очікуємо вийти на 95%. У 2025 році плануємо заживити всі світлофори міста, адже безпека на дорогах – наш головний пріоритет”, – зазначив директор ЛКП “Львівавтодор” Микола Власюк.

Загалом у Львові нараховують понад 2 тисячі світлофорів, розташованих на 170 об'єктах.

Фото: ЛМР/Роман Балук

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Опубліковано: 17 грудня 2024
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