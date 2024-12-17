У КМВА відповіли, чи планують скасовувати комендантську годину на Новий рік

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Наталія Габрух
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У Києві не збираються скасовувати комендантську годину на Новий рік, а також скорочувати її тривалість.

Про це повідомили в КМВА для “РБК-Україна”.

Комендантська година триватиме з півночі до 5 ранку, як і у всі інші дати.

“Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде”, — заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

“Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно мати документи”, — зазначають у КМВА.

Громадський транспорт працюватиме за звичним графіком.

Фото: The Kyiv Lover

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Опубліковано: 17 грудня 2024
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