Озеро "Голубе" на Виноградарі розчистили зі збитками

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Валерія Гуржий
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Колишньому генеральному директору КП "Плесо" повідомили про підозру через збитки у майже 200 тисяч гривень під час розчищення озера "Голубе".

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Слідством встановлено, що у грудні 2019 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою з директором підрядної організації, уклав договір на розчищення та ремонт споруд на озері "Голубе" у Подільському районі Києва.

Достеменно розуміючи, що роботи виконанні не в повному обсязі, підозрюваний та директор товариства підписали акти про приймання виконаних робіт, до яких внесли неправдиві дані про виконання усіх робіт у повному обсязі.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, частково не виконано улаштування у будівлі поливної насосної станції стяжки, утеплення, оштукатурювання та фарбування. Також встановлено завищення витрат на оплату праці робітників під час технологічного обладнання поливної насосної станції та поливної мережі. З урахуванням висновків судової економічної експертизи, розмір збитків становить близько 200 тисяч гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 19 грудня 2024
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