Компенсацію за купівлю генераторів у Києві можна оформити онлайн: як саме

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Ірина Маймур
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Компенсацію за купівлю генераторів для київських багатоповерхівок тепер можна оформити онлайн.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

Розмір компенсації варіюється від 100 до 300 тисяч гривень і покриває до 75% витрат на генератори.

Програма часткового відшкодування витрат поширюється на ОСББ і житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). Оформити заявку можна через онлайн-сервіс, де також доступний калькулятор для розрахунку суми компенсації відповідно до вартості обладнання.

Програму започаткували у листопаді 2022 року після ухвалення відповідного рішення Київрадою. Її мета — забезпечити автономне енергопостачання багатоповерхівок у разі відключень електроенергії.

У травні цього року КМДА повідомила, що за програмою вже компенсували вартість понад 500 генераторів, якими скористалися 340 житлових будинків.

Подати онлайн-заяву на часткове відшкодування можна за посиланням.

Фото: Новини Pro

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Опубліковано: 25 грудня 2024
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