Палац Потоцьких у Львові відреставрували: як він тепер виглядає
У Львові відреставрували пам’ятку архітектури національного значення Палац Потоцьких.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради
Вартість реставрації склала 4,5 мільйона гривень. Роботи тривали з квітня до грудня 2024 року.
Фахівці провели комплексні роботи з відновлення історичної споруди. Вони відреставрували в’їзну браму, огорожу, декоративні елементи, а також офіцини для сторожі. А також здійснили:
- заміну та вогнезахист дерев’яних конструкцій даху;
- заміну покрівлі зі сланцю;
- реставрацію металевого обрамлення дахових вікон;
- відновлення ліпного декору;
- ремонт огорожі, ліхтарів та кронштейнів;
- реставрацію офіцин, включаючи заміну сталевого покриття.
Технагляд за роботами забезпечувало ЛКП “Бюро спадщини”.
Палац Потоцьких є однією з найвизначніших архітектурних пам’яток кінця XIX століття в Україні. Зараз будівля є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, де представлена унікальна колекція європейського мистецтва XIV–XVIII століть.
Фото: ЛМР
Опубліковано: 25 грудня 2024