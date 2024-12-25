Палац Потоцьких у Львові відреставрували: як він тепер виглядає

У Львові відреставрували пам’ятку архітектури національного значення Палац Потоцьких.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради

Вартість реставрації склала 4,5 мільйона гривень. Роботи тривали з квітня до грудня 2024 року.

Фахівці провели комплексні роботи з відновлення історичної споруди. Вони відреставрували в’їзну браму, огорожу, декоративні елементи, а також офіцини для сторожі. А також здійснили:

заміну та вогнезахист дерев’яних конструкцій даху;

заміну покрівлі зі сланцю;

реставрацію металевого обрамлення дахових вікон;

відновлення ліпного декору;

ремонт огорожі, ліхтарів та кронштейнів;

реставрацію офіцин, включаючи заміну сталевого покриття.

Технагляд за роботами забезпечувало ЛКП “Бюро спадщини”.

Палац Потоцьких є однією з найвизначніших архітектурних пам’яток кінця XIX століття в Україні. Зараз будівля є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, де представлена унікальна колекція європейського мистецтва XIV–XVIII століть.

Фото: ЛМР