Палац Потоцьких у Львові відреставрували: як він тепер виглядає

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували пам’ятку архітектури національного значення Палац Потоцьких.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради

Вартість реставрації склала 4,5 мільйона гривень. Роботи тривали з квітня до грудня 2024 року.

Фахівці провели комплексні роботи з відновлення історичної споруди. Вони відреставрували в’їзну браму, огорожу, декоративні елементи, а також офіцини для сторожі. А також здійснили:

  • заміну та вогнезахист дерев’яних конструкцій даху;
  • заміну покрівлі зі сланцю;
  • реставрацію металевого обрамлення дахових вікон;
  • відновлення ліпного декору;
  • ремонт огорожі, ліхтарів та кронштейнів;
  • реставрацію офіцин, включаючи заміну сталевого покриття.

Технагляд за роботами забезпечувало ЛКП “Бюро спадщини”.

Палац Потоцьких є однією з найвизначніших архітектурних пам’яток кінця XIX століття в Україні. Зараз будівля є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, де представлена унікальна колекція європейського мистецтва XIV–XVIII століть.

Фото: ЛМР

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Опубліковано: 25 грудня 2024
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