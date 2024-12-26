Святкові фотозони в парках Києва облаштував “Київзеленбуд”: фото

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Ірина Маймур
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Святкові фотозони в парках і скверах Києва облаштував “Київзеленбуд”.

Їх власними силами створювали та встановлювали озеленювачі кожного району.

Де шукати святкові фотозони

  • Голосіївський район: парк імені Максима Рильського.

  • Дарницький район: Парк Партизанської Слави, сквер на вулиці Олександра Кошиця.
  • Деснянський район: парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича.
  • Дніпровський район: парк “Перемога”.
  • Оболонський район: парк “Наталка”, сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка.
  • Печерський район: сквер імені Марії Заньковецької.
  • Подільський район: Куренівський парк.
  • Святошинський район: парк “Совки”.
  • Солом’янський район: парк “Відрадний”, парк імені Миколи Зерова, парк “Юність”, парк “Орлятко”.
  • Шевченківський район: парк “Сирецький”.

Фото: “Київзеленбуд”; Mykola Kalashnyk/Facebook; “Великий Київ”

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Опубліковано: 26 грудня 2024
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