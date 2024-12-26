Святкові фотозони в парках Києва облаштував “Київзеленбуд”: фото
Святкові фотозони в парках і скверах Києва облаштував “Київзеленбуд”.
Їх власними силами створювали та встановлювали озеленювачі кожного району.
Де шукати святкові фотозони
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Голосіївський район: парк імені Максима Рильського.
- Дарницький район: Парк Партизанської Слави, сквер на вулиці Олександра Кошиця.
- Деснянський район: парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича.
- Дніпровський район: парк “Перемога”.
- Оболонський район: парк “Наталка”, сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка.
- Печерський район: сквер імені Марії Заньковецької.
- Подільський район: Куренівський парк.
- Святошинський район: парк “Совки”.
- Солом’янський район: парк “Відрадний”, парк імені Миколи Зерова, парк “Юність”, парк “Орлятко”.
- Шевченківський район: парк “Сирецький”.
Фото: “Київзеленбуд”; Mykola Kalashnyk/Facebook; “Великий Київ”
Опубліковано: 26 грудня 2024