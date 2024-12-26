Графіті “АЗОВ” від стрит-арт художника Rubae з’явилося на набережній Дніпра
У Києві на набережній Дніпра з'явився новий напис “АЗОВ”, який можна помітити з мосту метро під час пересування між берегами столиці.
Про це повідомляє nv.uа.
Автором графіті є вуличний художник Rubae, відомий своїми роботами у різних куточках Києва.
Процес створення напису художник показав на Instagram-сторінці.
Чим відомий стрит-арт художник Rubae
Rubae – анонімний вуличний художник, дизайнер і графітер, роботи якого добре впізнавані в столиці. Він – автор популярних тегів і графіті на артзаводі "Платформа", Караваєвих дачах, Русанівці та інших локаціях Києва.
Окрім графіті, Rubae розвиває бренд вуличного одягу Ugly Cool. У квітні цього року художник провів свою першу персональну виставку в YA Gallery, де намагався передати атмосферу вулиці через імпровізовані елементи – двері електричок, мозаїки, телефонні будки та навіть люки з метро.
Фото: Rubae