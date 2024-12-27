На реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі розікрали майже 9 млн гривень

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Ірина Маймур
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На реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі розікрали майже 9 млн гривень.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, колишній заступник гендиректора одного з комунальних підприємств Києва та колишній керівник відокремленого структурного підрозділу уклали договір із приватною компанією на розроблення документації для реконструкції трамвайної лінії. Проте ці роботи вже були замовлені раніше.

Кошти в розмірі майже 9 млн гривень було перераховано на рахунки приватного підприємства. До того ж компанія надала документи з підробленими підписами експертів і спеціалістів.

Керівникам комунальних підприємств і приватного товариства оголошено підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (частина п’ята статті 191);
  • службове підроблення (частина друга статті 28 і частина перша статті 366).

Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна, а також штраф і заборона обіймати певні посади до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють усіх причетних до злочинної схеми осіб.

Фото ілюстративне: Віталій Кличко/Telegram

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Опубліковано: 27 грудня 2024
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