Понад 60 незаконних вивісок демонтували на Троєщині: фото до і після

Понад 60 незаконних вивісок демонтували на Троєщині, на вулиці Оноре де Бальзака.

Про це повідомило Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

Серед демонтованих об’єктів були фасадні вивіски, банери, спеціальні рекламні засоби, штендери та реклама на парканах. Частину конструкцій – 40 об’єктів – прибрали комунальні служби, ще 20 демонтували самі власники бізнесів.

За словами представників "Київреклами", це вже не перший випадок демонтажу реклами на цій ділянці Троєщини.

Управління з питань реклами нагадує, що розміщення рекламних об’єктів, зокрема конструкцій на парканах, не входить до переліку дозволених засобів зовнішньої реклами. Для легального встановлення таких об’єктів необхідно отримати відповідний дозвіл.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама"