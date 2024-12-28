На вулиці Кирилівській відновлять рух трамваїв новими коліями: фото
28 грудня, на вулиці Кирилівській відновлять рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 за постійними схемами руху.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Рух тимчасових трамвайних маршрутів №№ 11-К, 12-К, 16-К, 19-К та автобусного маршруту № 11-ТК закриють.
На вулиці Кирилівській комунальники замінили аварійні колії. Також під час поточного ремонту оновили покриття проїжджої частини, замінили мережі зовнішнього освітлення та аварійні опори контактної мережі.
“Усі роботи виконали з урахуванням норм безбар'єрності та доступності”, — йдеться у повідомленні.
У спільноті “Пасажири Києва” зазначили, що ремонт колій тривав півтора року. Його завершили на проміжному етапі. Роботи на іншій частині вулиці продовжать наступного року.
Також там відзначили плюси та мінуси ремонту.
Плюси:
- нова “віденська зупинка” біля стадіону “Спартак”;
- завдяки звареним стикам трамваї їздитимуть без звичного гуркоту;
- відновлюються прямі маршрути та звичний інтервал руху (до цього автобус-замінник 11ТК їздив лише до Куренівського парку з інтервалом у 15 хвилин).
Мінуси:
- трамвайна лінія залишається на одному рівні з проїжджою частиною, що дозволяє автомобілям використовувати колії як смугу руху;
- лише одна “віденська зупинка”, тоді як решта — стандартні на проїжджій частині, що створює незручності для пасажирів.
Фото: КМДА