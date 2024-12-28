На вулиці Кирилівській відновлять рух трамваїв новими коліями: фото

28 грудня, на вулиці Кирилівській відновлять рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 за постійними схемами руху.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух тимчасових трамвайних маршрутів №№ 11-К, 12-К, 16-К, 19-К та автобусного маршруту № 11-ТК закриють.

На вулиці Кирилівській комунальники замінили аварійні колії. Також під час поточного ремонту оновили покриття проїжджої частини, замінили мережі зовнішнього освітлення та аварійні опори контактної мережі.

“Усі роботи виконали з урахуванням норм безбар'єрності та доступності”, — йдеться у повідомленні.

У спільноті “Пасажири Києва” зазначили , що ремонт колій тривав півтора року. Його завершили на проміжному етапі. Роботи на іншій частині вулиці продовжать наступного року.

Також там відзначили плюси та мінуси ремонту.

Плюси:

нова “віденська зупинка” біля стадіону “Спартак”;

завдяки звареним стикам трамваї їздитимуть без звичного гуркоту;

відновлюються прямі маршрути та звичний інтервал руху (до цього автобус-замінник 11ТК їздив лише до Куренівського парку з інтервалом у 15 хвилин).

Мінуси:

трамвайна лінія залишається на одному рівні з проїжджою частиною, що дозволяє автомобілям використовувати колії як смугу руху;

лише одна “віденська зупинка”, тоді як решта — стандартні на проїжджій частині, що створює незручності для пасажирів.

Фото: КМДА