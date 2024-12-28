Музей війни демонтував російські й білоруські назви з Алеї міст-героїв

Національний музей історії України у Другій світовій війні 27 грудня демонтував назви російських та білоруських міст з Алеї міст-героїв.

Про це музей повідомив у соцмережах.

“Сьогодні Музей війни здійснив надзвичайно важливий і символічний крок — демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі “Золота Зірка” на Алеї міст-героїв”, — йдеться в повідомленні.

Перед демонтажем музей ініціював обстеження бронзових рельєфів. Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження та обґрунтували необхідність демонтажу.

У музеї підкреслили, що радянський термін “місто-герой” ввели указом президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року.

“Не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання “місто-герой”. Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою — імплементацією міфу про “Велику Вітчизняну війну”, — пояснюють у музеї.

Серед демонтованих назв російських міст — Москва, Новоросійськ, Ленінград, Волгоград, Тула, Мурманськ і Смоленськ. Ще два — білоруські: Мінськ і Брест.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні