Суд у Києві зобов’язав власника знести незаконне котеджне містечко в Пущі-Водиці: деталі

Північний апеляційний господарський суд зобов’язав власника знести недобудоване котеджне містечко “Пуща Residence”.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Тепер Київрада має розірвати договір з приватним підприємством та повернути земельну ділянку площею 4 га в Оболонському районі громаді міста. Власник повинен знести 13 недобудованих котеджів.

Раніше ділянку передали в оренду на 10 років для реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу.

“Проте орендар свій обов’язок за договором оренди не виконав і замість реконструкції раніше придбаного дитячого оздоровчого табору, будував на рекреаційних землях клубне містечко з 34 окремими котеджами”, — йдеться у повідомленні.

Наразі також розглядають обвинувальний акт відносно колишнього керівника товариства, яке отримало цю земельну ділянку. Його звинувачують у шахрайському заволодінні землями рекреаційного призначення вартістю майже 27 млн гривень.

Фото: Київська міська прокуратура