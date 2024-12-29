Мінкульт доручив законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні: деталі

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Наталія Габрух
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності.

Про це йдеться у наказі Мінкульту №964 від 25 грудня 2024 року.

Зазначається, що для проєктування та будівництва меморіального комплексу нині не вистачає грошей. Крім того, Апеляційний суд Києва ще у 2019 році наклав арешт на земельні ділянки, що відведені під реалізацію проєкту.

Роботи відкладуть до закінчення дії воєнного стану та протягом трьох років з дня його припинення чи скасування.

Нагадаємо, що у 2018 році Міністерство культури опублікувало проєкт-переможець відкритого конкурсу на найкращий Музей Революції гідності в Києві. Ним став проєкт “Штурм пагорба” німецьких архітекторів Яна Кляйхуса та Йоханеса Кресснера з архітектурного бюро Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH. Згодом архітектурне бюро передало авторські права на використання проєкту Музею Революції Гідності Мінкульту.

Фото: maidanmuseum.org

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Опубліковано: 29 грудня 2024
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