Мінкульт доручив законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні: деталі

Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності.

Про це йдеться у наказі Мінкульту №964 від 25 грудня 2024 року.

Зазначається, що для проєктування та будівництва меморіального комплексу нині не вистачає грошей. Крім того, Апеляційний суд Києва ще у 2019 році наклав арешт на земельні ділянки, що відведені під реалізацію проєкту.

Роботи відкладуть до закінчення дії воєнного стану та протягом трьох років з дня його припинення чи скасування.

Нагадаємо, що у 2018 році Міністерство культури опублікувало проєкт-переможець відкритого конкурсу на найкращий Музей Революції гідності в Києві. Ним став проєкт “Штурм пагорба” німецьких архітекторів Яна Кляйхуса та Йоханеса Кресснера з архітектурного бюро Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH. Згодом архітектурне бюро передало авторські права на використання проєкту Музею Революції Гідності Мінкульту.