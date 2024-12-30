Як у Києві водили Маланку — фото

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Наталія Габрух
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У центрі Києва ввечері неділі, 29 грудня, влаштували ходу з традиційним водінням Маланки.

Про це пише Суспільне.

Хода маланкарів пройшла від парку Шевченка і далі до майдану Незалежності. Дійство відбувалося за участі Маланки, Василя, Кози, Діда, Чортів з музикою, піснями й святковими дзвониками.

Організував подію БФ “Гуркіт”, щоб зібрати кошти на БПЛА для ГУР. Гроші маланкарі збирали як готівкою у спеціальну коробку, так і за допомогою QR-кодів на волонтерські рахунки.

“Проводжаємо рік із традиціями та з користю для війська! Компанія друзів і подруг створила свою ватагу маланкарів і маланкарок, щоб, як і сотні років тому, віншувати всім господарям та господиням доброго здоров'я і щедрого року, а також зібрати коштів на допомогу українському війську”, – зазначили організатори святкової ходи.

Фото: Суспільне, hromadske

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Опубліковано: 30 грудня 2024
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