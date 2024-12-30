Мозаїку Алли Горської на ресторані “Вітряк” у Києві збережуть: Київрада підтримала петицію

Мозаїку Алли Горської на ресторані “Вітряк” у Києві збережуть.

Відповідну петицію підтримала Київрада.

Будівля ресторану “Вітряк” та панно занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури та монументального мистецтва місцевого значення. Усі власники таких пам’яток зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. В охоронному договорі визначають вимоги щодо використання пам’яток, їх консервації, реставрації чи ремонту.

Київрада виявила, що станом на сьогодні власник ресторану “Вітряк” не уклав охоронний договір. Йому направлено припис з відповідними вимогами. Якщо власник не виконає їх, “буде вжито заходів відповідного реагування”, йдеться у відповіді на петицію.

Ресторан “Вітряк” на Теремках відкрили у 1967 році. Він розташований на проспекті Академіка Глушкова, 11. За останні десять років ресторан принаймні тричі змінював власників.

Панно, що розміщене на будівлі ресторану оформлювали художники Алла Горська, Віктор Зарецький і Борис Плаксій. Композицію панно “Вітер” на фасаді вони виклали в етнографічно-модерному стилі зі смальти, скла, мармуру і кераміки. Це остання вціліла робота Алли Горської.

Фото: dovkola