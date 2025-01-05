Жовту цеглу планують знову виробляти у Києві: нею можна реставрувати пам’ятки

У Києві планують відновити виробництво жовтої цегли.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Для початку хочуть виготовити невеличку партію жовтої київської цегли за близькою до оригінальної технологією з використанням тих самих матеріалів.

Щоб це зробити, активісти розвідали одне з родовищ київської спондилової глини, де ще на початку ХХ ст. розташовувалося підприємство з виробництва тієї самої жовтої історичної цегли.

“На схилах київських гір і досі можна знайти уламки основного виду продукції того виробництва”, — зазначає Дмитро Перов.

Глину потрібно висушити та кілька разів обпекти у спеціальній печі. Цеглу, виготовлену в такий спосіб, можна буде використати для реставрації. Зокрема, тих історичних будівель-памʼяток, що постраждали від ворожих обстрілів. За словами Перова, нова київська цегла може мати інший відтінок, але зберігатиме ту ж саму фактуру, що й оригінальна.

“Таким чином, в профіль ми зможемо бачити ту саму історичну стіну. А за відтінком можна буде визначити фрагменти, що піддавались сучасній реставрації”, — коментує активіст.

Раніше ми писали, що активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов створив петицію , у якій закликає владу зберегти та відновити памʼятки архітектури, що постраждали від ворожих обстрілів та не допустити нового будівництва на їх території.

Фото: Дмитро Перов