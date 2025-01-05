Гарнізонний храм у Львові пристосували для людей на кріслах колісних

У гарнізонному храмі св. Петра та Павла у Львові облаштували підйомник.

Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.

У церкві чи не щодня вiдбуваються проводи полеглих захисників України. Тут збираються сотні людей, зокрема поранені військові, яким важко або ж зовсім неможливо піднятися сходами.

Щоб покращити доступність храму, тут встановили підйомник. Візуально він має вигляд сходів, які після виклику трансформуються у платформу і і піднімаються на рівень підлоги церкви.

Люди на кріслах колісних можуть самостійно користуватися підйомником. Коли ж у цьому немає потреби, відвідувачі храму можуть використовувати пристосування як звичайні сходи.

Підйомник розмістили біля бічного входу таким чином, щоб не вносити конструктивних змін у фасад пам’ятки. Поряд також облаштували і безбар’єрний тротуар.

Вартість такого підйомника сягнула 1,5 млн грн. У цю суму входить виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи, оплата обладнання та його монтаж.

Гарнізонний храм св. Петра та Павла — знаковий історичний храм Львова. Він побудований у 1610-1630 роках італійським архітектором єзуїтського ордену Джакомо Бріано.

Фото: Тарас Михальчук