Біля озера "Тельбін" на Березняках незаконно побудували ресторан: подробиці

Прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення незаконно зайнятої земельної ділянки по проспекту Павла Тичини, 18 у власність громади шляхом знесення самочинно збудованого ресторанного комплексу.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



Встановлено, що на одній із земельних ділянок площею 0,1301 га було самовільно зведено низку нежитлових об’єктів і допоміжних споруд, які виходять за межі законно відведеної території.



Будівництво здійснювалося без належного оформлення документів, зокрема дозволів на виконання будівельних робіт, та без погодження власника землі, а для узаконення споруд використовувалися підроблені документи.

Земельно-технічна експертиза підтвердила, що об’єкти будівництва були зведені на комунальних землях. Крім того, виявлено факти підробки документів, які використовувалися для реєстрації права власності на будівлі. Зокрема, в декларацію про готовність об’єкта до експлуатації було внесено недостовірні дані щодо площі будівель та їх техніко-економічних показників.



Будівництво відбувалося у кілька етапів протягом декількох років. Наразі судом відкрито провадження у справі.

Фото: Київська міська прокуратура