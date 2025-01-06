Біля озера "Тельбін" на Березняках незаконно побудували ресторан: подробиці
Прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення незаконно зайнятої земельної ділянки по проспекту Павла Тичини, 18 у власність громади шляхом знесення самочинно збудованого ресторанного комплексу.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Встановлено, що на одній із земельних ділянок площею 0,1301 га було самовільно зведено низку нежитлових об’єктів і допоміжних споруд, які виходять за межі законно відведеної території.
Будівництво здійснювалося без належного оформлення документів, зокрема дозволів на виконання будівельних робіт, та без погодження власника землі, а для узаконення споруд використовувалися підроблені документи.
Земельно-технічна експертиза підтвердила, що об’єкти будівництва були зведені на комунальних землях. Крім того, виявлено факти підробки документів, які використовувалися для реєстрації права власності на будівлі. Зокрема, в декларацію про готовність об’єкта до експлуатації було внесено недостовірні дані щодо площі будівель та їх техніко-економічних показників.
Будівництво відбувалося у кілька етапів протягом декількох років. Наразі судом відкрито провадження у справі.
Фото: Київська міська прокуратура