У Львові відновили історичну сецесійну браму на вулиці Антоновича: фото

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Наталія Габрух
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У Львові відреставрували дубову сецесійну браму на вул. Антоновича, 18.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Фахівці виконали наступні реставраційні роботи:

  • замінили пошкоджену деревину;
  • відновили втрачені декоративні елементи;
  • встановили нове засклення та ручки;
  • покрили двері акриловою лазур’ю і бейцем.

Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування. Вартість реставраційних робіт становила 110 тис. грн. З цієї суми місто оплатило 77 тис., а решту – мешканці-учасники програми.

Майстри працювали над відновленням брами кілька місяців.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 07 січня 2025
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