У Львові відновили історичну сецесійну браму на вулиці Антоновича: фото

У Львові відреставрували дубову сецесійну браму на вул. Антоновича, 18.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Фахівці виконали наступні реставраційні роботи:

замінили пошкоджену деревину;

відновили втрачені декоративні елементи;

встановили нове засклення та ручки;

покрили двері акриловою лазур’ю і бейцем.

Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування. Вартість реставраційних робіт становила 110 тис. грн. З цієї суми місто оплатило 77 тис., а решту – мешканці-учасники програми.

Майстри працювали над відновленням брами кілька місяців.

Фото: Львівська міська рада