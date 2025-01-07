У Львові відновили історичну сецесійну браму на вулиці Антоновича: фото
У Львові відреставрували дубову сецесійну браму на вул. Антоновича, 18.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Фахівці виконали наступні реставраційні роботи:
- замінили пошкоджену деревину;
- відновили втрачені декоративні елементи;
- встановили нове засклення та ручки;
- покрили двері акриловою лазур’ю і бейцем.
Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування. Вартість реставраційних робіт становила 110 тис. грн. З цієї суми місто оплатило 77 тис., а решту – мешканці-учасники програми.
Майстри працювали над відновленням брами кілька місяців.
Фото: Львівська міська рада
Опубліковано: 07 січня 2025