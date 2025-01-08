Будівництво на Байковому: у КМДА стверджують, що реконструюють вбиральню, а не зводять будівлю

У КМДА стверджують, що на Байковому кладовищі проводять “реконструкцію приміщень нежитлової будівлі”, тобто вбиральні, а не капітальне будівництво.

Про це КМДА зазначили у відповідь на запит Pragmatika.media.

Що сталося

У грудні 2024 року стало відомо, що на Байковому кладовищі почалося будівництво капітальної споруди площею 600 м2 на місці колишньої публічної вбиральні. Власником споруди є “Інвест-промоушен”.

Ніяких дозвільних слідів на будівництво в системі міського департаменту архітектури немає — бо отримувати містобудівні умови і обмеження для реконструкції та будівництва без зміни зовнішніх розмірів старої будівлі не потрібно. Реєстратор працює з електронними реєстрами і злочину не скоює.

Якщо новий власник об'єкта дійсно не виходить за межі старої “підземної споруди” площею 123 м2, то, щоб отримати вже заявлені 600 метрів площі, йому потрібно буде звести п'ять поверхів.

На локації паспорта об'єкта і будь-яких інших інформаційних матеріалів немає, телефони фірми належать “віртуальному офісу” й не відповідають.

Що відповіли у КМДА

У КМДА підтвердили, що по вулиці Миколи Грінченка, 10/6 триває будівництво, але водночас кажуть, що йдеться про “реконструкцію приміщень нежитлової будівлі”, тобто вбиральні, а не капітальне будівництво. Зазначена ділянка ж перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Також у КМДА зазначили, що не видавали містобудівні умови та обмеження на проєктування і будівництво об’єкта біля Байкового. Водночас будівництво триває на підставі видачі контрольної картки, яку замовнику видав Департамент територіального контролю Києва. Замовником виступає ТОВ “Інвест промоушен”, а виконавцем — ТОВ “Бп “Еталон-буд”.

Крім цього, зазначили, що використовують документи з Реєстру будівельної діяльності, яким управляє Мінінфраструктури, а не КМДА. Водночас у КМДА підтвердили, що Байкове кладовище є пам’яткою історії та культури, але не відповіли на запитання, чи не порушує дане будівництво межі історичного ареалу, в якому розташоване кладовище.

Раніше ми писали, що історичне огородження Байкового кладовища знову почали демонтовувати.

Фото: Дмитро Перов