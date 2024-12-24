На Байковому кладовищі на місці туалету будують будівлю з фундаментом: подробиці

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Валерія Гуржий
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На Байковому кладовищі в Києві почалося будівництво капітальної споруди на місці колишньої публічної вбиральні.

Про це пише LB.ua.

На цвинтарі вже триває будівництво. Там ведуться роботи із заміни старого історичного огородження на нове – цегляно-клінкерне, а також вже побудували фундамент майбутньої будівлі.

Відомо, що на місці будівництва раніше був громадський туалет площею 123 квадратних метри. Наразі у державних реєстрах вказано, що з 2022 на даній ділянці розміщено нежитлову будівлю площею 600 квадратних метри, власником якої є "Інвест-промоушен". Хоча будується вона тільки зараз.

Журналістка LB.ua пояснює, що віртуальна споруда була внесена спершу ЄДЕССБ як новозбудований об’єкт, на неї отримані майнові права зі зміною площі щодо попереднього об’єкта за адресою, а вже тепер на комунальній земельній ділянці фактично зводять об’єкт, який там начебто стоїть принаймні два роки.

Ніяких дозвільних слідів на будівництво в системі міського департаменту архітектури немає — бо отримувати містобудівні умови і обмеження для реконструкції та будівництва без зміни зовнішніх розмірів старої будівлі не потрібно. Реєстратор працює з електронними реєстрами і злочину не скоює. ЄДЕССБ отримує документи про об'єкт в електронному вигляді, подає їх власник, якому зробив їх техінвентаризатор.

Ось так з'явилася віртуальна будівля на 600 квадратів прямо під могилами Байкового, вздовж жвавої траси. Без жодних питань ні від кого. Якщо новий власник об'єкта дійсно не виходить за межі старої "підземної споруди" площею 123 кв. м, то, щоб отримати вже заявлені 600 метрів площі, йому потрібно буде звести п'ять поверхів. З урахуванням підземного рівня — можливо, лише чотири. Житловою забудовою, на щастя, цей об'єкт точно не може стати — інше призначення земель, інший тип реєстрації в майнових правах. Проте як "буде грати" нова бетонна споруда в контексті історичного ареалу Байкового, як вплине на архітектурний ансамбль об'єкта і яку функцію взагалі виконуватиме — наразі невідомо.

На локації паспорта об'єкта і будь-яких інших інформаційних матеріалів немає, телефони фірми належать "віртуальному офісу" й не відповідають.

Раніше ми писали, що історичне огородження Байкового кладовища знову почали демонтовувати.

Фото: Леся Падалка

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Опубліковано: 24 грудня 2024
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