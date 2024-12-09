На Байковому кладовищі почали демонтовувати історичне огородження

Історичне огородження Байкового кладовища знову почали демонтовувати.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

На вулиці Байковій на схилах однойменної гори розкинувся один, мабуть, з найвідоміших київських некрополів. Заснований ще на початку ХІХ ст. він став місцем спочинку багатьох відомих киян – Михайла Грушевського, Миколи Міхновського, Лесі Українки та інших.

1909 року довкола цвинтаря зʼявилася огорожа, що складалася з переплетіння кованих металевих грат з фігурним орнаментом та цегляних стовпців з ліпним декором та ритуальними вазами. Огорожа, так само як і кладовище віднесені до категорії памʼяток архітектури.

За словами Перова, свого часу проблему руйнування історичного паркану підіймав активіст та військовий Роман Ратушний. Тоді, вдалося призупинити роботи з демонтажу, а тендер на капітальний ремонт кладовища обіцяли переглянути. Втім, 2022 Роман загинув на фронті, а нині роботи з демонтажу паркану відновились.

Раніше ми писали, що на території Будинку-музея Тараса Шевченка вилікували двохсотрічну шовкоцю кобзаря. Таким чином виконали частину заповіту активіста та розвідника 93 ОМБр "Холодний яр" Романа Ратушного, який заповів зі своїх бойових виплат підтримати музей.

Фото: Дмитро Перов