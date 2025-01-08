Київ лідирує за кількістю підземних та надземних пішохідних переходів: дослідження

У Києві у 3 рази більше підземних і надземних пішохідних переходів, ніж у всіх інших обласних центрах України.

Про це йдеться у дослідженні спільнот NE:Urban і “Просвіт”.

У Києві налічують 262 підземні та надземні пішохідні переходи. Частка продубльованих наземними переходами – лише 11 (4%), що є найменшим показником серед великих міст. У Львові продублювали 11 переходів із 16 (69%), а у Харкові — 23 із 50 (46%).

У дослідженні також зазначили, що загальна кількість переходів в усіх обласних центрах становить 402. З них лише 60 переходів продублювали наземними переходами (близько 15%). Найбільша концентрація переходів на душу населення зосереджена у Києві.

“Підземні та надземні пішохідні переходи є одними із найскладніших бар’єрів, які доводиться долати маломобільним групам населення у наших містах. У контексті повномасштабного вторгнення забезпечення доступності міської інфраструктури повинно бути одним із пріоритетів кожного органу місцевого самоврядування”, — зазначають у спільноті NE:Urban.

Не всі підземні і надземні пішохідні переходи можна продублювати наземними з технічних причин. Проте, кожен такий випадок має бути виключенням з правила, а не загальною відмовкою, вважають у спільноті NE:Urban

Щоб створити статистику, запити надсилали міським радам, тому інфографіка може не включати у себе окремі підземні і надземні переходи, які знаходяться на балансі АТ “Укрзалізниця” або будь-яких інших підприємств.

Раніше ми писали, що громадські організації U-Cycle, “Доступно.UA”, “Рада з урбаністики Києва”, “Пасажири Києва” та Urban Crew напрацювали перелік з 95 наземних пішохідних переходів , що дублюватимуть підземні та надземні та нанесли їх на карту.

Також ми писали, що наземні переходи, які дублюють підземні, можуть з'явитися ще за 50 адресами у Києві.

Фото: DEPOSITPHOTOS