Тунель між станціями метро “Лук’янівська” і “Золоті ворота” відремонтують

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Ірина Маймур
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Тунель на першій колії між станціями "Лук’янівська" та "Золоті ворота" відремонтують.

Про це стало відомо з оголошення в системі публічних закупівель Prozorro.

Проєкт передбачає капітальний ремонт з посиленням основних конструкцій перегінного тунелю на першій головній колії між цими станціями. Мета — покращити стан оправи тунелів, забезпечити безпеку та стабільність конструкцій.

На розроблення проєктної документації наразі передбачено 28,8 млн гривень. Аукціон для вибору підрядника, який відповідатиме за коригування проєкту, має відбутися 14 січня.

Завершення всіх проєктних документів очікується до кінця 2024 року. Самі ремонтні роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Фото ілюстративне: Віталій Кличко

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Опубліковано: 10 січня 2025
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