При в’їзді до мікрорайону Бортничі облаштували нову кругову розв’язку: фото

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Наталія Габрух
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У Дарницькому районі Києва, при в’їзді до мікрорайону Бортничі, облаштували нову кругову розв’язку.

Про це повідомляє Дарницька РДА.

“Облаштування нової кругової розв’язки, не лише вдосконалило організацію руху, а й зробило пересування комфортним для всіх”, — йдеться у повідомленні.

Що зробили:

  • встановили бортові камені;
  • облаштували інклюзивні пониження та переходи;
  • збудували нові тротуари;
  • уклали новий верхній шар асфальтного покриття;
  • нанесли сучасну дорожню розмітку та встановили нові знаки.

Фото: Дарницька РДА

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Опубліковано: 13 січня 2025
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