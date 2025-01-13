При в’їзді до мікрорайону Бортничі облаштували нову кругову розв’язку: фото

У Дарницькому районі Києва, при в’їзді до мікрорайону Бортничі, облаштували нову кругову розв’язку.

Про це повідомляє Дарницька РДА.

“Облаштування нової кругової розв’язки, не лише вдосконалило організацію руху, а й зробило пересування комфортним для всіх”, — йдеться у повідомленні.

Що зробили:

встановили бортові камені;

облаштували інклюзивні пониження та переходи;

збудували нові тротуари;

уклали новий верхній шар асфальтного покриття;

нанесли сучасну дорожню розмітку та встановили нові знаки.

Фото: Дарницька РДА