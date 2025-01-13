При в’їзді до мікрорайону Бортничі облаштували нову кругову розв’язку: фото
У Дарницькому районі Києва, при в’їзді до мікрорайону Бортничі, облаштували нову кругову розв’язку.
Про це повідомляє Дарницька РДА.
“Облаштування нової кругової розв’язки, не лише вдосконалило організацію руху, а й зробило пересування комфортним для всіх”, — йдеться у повідомленні.
Що зробили:
- встановили бортові камені;
- облаштували інклюзивні пониження та переходи;
- збудували нові тротуари;
- уклали новий верхній шар асфальтного покриття;
- нанесли сучасну дорожню розмітку та встановили нові знаки.
Фото: Дарницька РДА
Опубліковано: 13 січня 2025
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