Як Київ робитимуть безбарʼєрним у 2025 році: 7 кроків

У 2025 році Київ продовжить впроваджувати заходи для підвищення інклюзивності міста.

Про це повідомили в КМДА виданню РБК.

Доступність метро

Безбар’єрний простір створять на 10 станціях метро. Там облаштують тактильні направляючі, інформаційні і попереджувальні смуги, ширші групи дверей, а також збільшать до нормативної ширини турнікети.

Для станцій, які є пам’ятками архітектури, усі роботи проводитимуть із врахуванням вимог законодавства.

"Наразі КП "Київський метрополітен" опрацьовує з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА можливість проведення цих робіт на низці станцій, що є пам’ятками архітектури місцевого значення, а також станцій, що є виявленими об’єктами культурної спадщини, враховуючи норми закону", - зазначають в КМДА.

Також:

переглянуть проєктну документацію, щоб адаптувати її до потреб маломобільних груп;

на деяких станціях та в поєднаних підземних переходах, що ведуть до метро, розглянуть можливість встановлення ліфтів.

Доступність міського вуличного простору

На вулицях планують:

встановити пристрої звукового супроводу на 70 світлофорах;

реконструювати 9 та оновити 6 світлофорів, де передбачено встановлення пристроїв звукового супроводу, а також знизити бордюри і встановити тактильну плитку для безпечного переходу проїзних частин;

облаштувати наземні пішохідні переходи на місці підземних за 5 адресами.

Також планують заходи для створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Серед них:

зниження бордюрів на переходах до рівня дороги або, за можливості, облаштування підвищених переходів, які будуть на одному рівні з тротуаром;

облаштування тротуарів із спеціальної плитки без гострих країв;

встановлення тактильних елементів для людей із порушеннями зору, зокрема попереджувальних смуг перед перешкодами та переходами;

встановлення пандусів замість сходів або разом зі сходами, якщо це можливо.

Наразі узгоджують список об’єктів, які відремонтують у 2025 році.

Інклюзивність музеїв та бібліотек

Культурні заклади також зроблять доступнішими. Планують:

у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих та музеї-аптеці облаштують пандуси;

у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України й у Музеї майстерні І.П. Кавалерідзе створять аудіогіди;

у Музеї окупації Києва та Музеї видатних діячів української культури (Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького) відремонтують санвузли, щоб зробити їх доступними для всіх;

у Музеї книги і друкарства адаптують майстер-класи для дітей із інвалідністю;

на сходах до Госпітальної площі встановлять поручні, а також придбають електричний візок MIRID D806 для зручного пересування територією та огляду експозицій у музеї "Київська фортеця";

для Музею видатних діячів української культури закуплять сходові підйомники для візків.

Доступність Київського зоопарку

У столичному зоопарку планують реконструювати вуличний туалет, встановлять поручні на сходах і підіймач для крісел колісних біля сходів, реконструюють пандус на території "Слоновника", встановлять інформаційні таблички з урахуванням потреб осіб з порушеннями зору і реконструюють сайт для забезпечення доступу користувачів з порушеннями зору і слуху.

Також планують проводити екскурсії для людей з інвалідністю і пацієнтів реабілітаційних центрів.

До того ж планується співпраця із соціальними та реабілітаційними центрами міста. На території зоопарку організовуватимуть спільні заходи, а також виїзди до реабілітаційних, медичних і соціальних центрів із тваринами-асистентами.

Як зроблять доступнішими парки

У парку культури та відпочинку "Партизанська слава" планують встановити пандуси біля Зеленого театру та Сценічного майданчика. Також збираються організувати арттерапевтичні заняття для людей різного віку, які допомагатимуть покращити їхній психологічний стан.

Безбар'єрність театрів

У театрах забезпечать доступність афіш і програм за допомогою адаптованих форматів: шрифта Брайля, великого шрифта й аудіофайлів. Вебсайти театрів оновлять, щоби ними могли користуватися люди з порушеннями зору. Також для вистав запровадять аудіодескрипцію — спеціальний голосовий супровід для людей із вадами зору.

У Київському театрі оперети продовжать показ вистав із аудіодескрипцією, серед яких: "Тигролови", "Сімейка Адамсів", "За двома зайцями", "У джазі тільки дівчата" та "Доріан Грей".

Крім того, створять мобільні додатки Earcatch (для людей із порушеннями зору) та Subcatch (для тих, хто має порушення слуху). Ці додатки адаптують вистави "Звана вечеря з італійцями", "Летюча миша" і "За двома зайцями".

У театрах облаштують просторі проходи й спеціальні місця для глядачів на візках, а також забезпечать зручний доступ до приміщень і туалетів.

Для підтримки ментального здоров’я дітей, які постраждали через війну, театр оперети покаже виставу "Пригоди Орфея". Перед виставою для дітей проводитимуть заняття з психологом.

Новим напрямком роботи театрів стануть інклюзивні майстеркласи і вистави за участю людей із інвалідністю. Також планують збільшити кількість фільмів із тифлокоментарями та субтитрами, що будуть адаптовані для глядачів із порушеннями слуху та зору.

Інклюзивність в освіті

Наразі в місті триває відбір дітей для участі в програмі "Турбота. Назустріч киянам", яка забезпечує супровід під час інклюзивного навчання.

Асистенти допомагають дітям пересуватися, спілкуватися, харчуватися та орієнтуватися в школі. Заявку на послугу можуть подати батьки або їхні представники через Центр адмінпослуг.

У 2024 році програмою скористалися 34 дитини. У 2025-му планують надати супровід 66 дітям із можливістю збільшення кількості учасників.

Фото: vsn.ua; Gustavo Fring/Pexels