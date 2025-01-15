Петиція за збереження дворика з воронами на Рейтарській набрала голоси

Петиція щодо захисту від забудови дворика з воронами на Рейтарській набрала голоси на сайті Київради.

Авторка звернення Свєтослава Милорадович вимагає скасувати рішення про передачу земельної ділянки з двориком із воронами на вулиці Рейтарська, 9, під забудову ТОВ “Центр Регіонального Розвитку”.

“Це рішення викликало тривогу серед мешканців міста, адже передача землі з формулюванням "під будівництво..." ставить дворик під безпосередню загрозу забудови, попри будь-які обіцянки нових власників”, пише Свєтослава.

Авторка петиції зазначає, що забудовник раніше пов’язувався з Вагіфом Алієвим, ексконсулом росії. Тепер ним є Дмитро Ароцкер, який раніше входив до наглядової ради компанії “Мандарин Плаза”, співвласником якої також був Алієв.

Свєтослава зазначає, що дворик на Рейтарській є популярним місцем відпочинку для киян і гостей міста. Кав’ярня “Каштан” і династія воронів, клітки з якими встановлені у дворику, давно стали культурними символами столиці.

Тож вона вимагає скасувати рішення Київради, а також змінити цільове призначення ділянки для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини, на категорію “землі історико-культурного призначення”.

Нагадаємо, що ділянку з двориком із воронами офіційно передали під забудову влітку 2024 року. Ідея забудови обговорювалася ще з 2020 року. А вже у 2021 році підготували проєкт рішення про передачу цієї території для будівництва та обслуговування туристичних об’єктів.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа