Дворик з воронами та Китаїв: Київрада передала під забудову 6 об'єктів

Київська міська рада під час пленарного засідання передала під забудову або знос 6 об'єктів, серед яких є пам'ятки архітектури.

Про це повідомляє "Спадщина".

Під забудову або знос передали такі об'єкти:

дворик з воронами на Рейтарській. Можлива забудова тут може бути пов'язана з Вагіфом Алієвим, що проявляв інтерес до ділянки ще до початку повномасштабного вторгнення.

на вул. Турівській, 29а передали лісопильню Сніжка, 1902 р. під будівництво ЖК "Київміськбуда".

на місці зруйнованої памʼятки архітектури на Великій Васильківській, 137, Дмитру Ісаєнку продовжили договір оренди на цій ділянці (ТОВ "Капітал-Схід").

памʼятку архітектури на Сагайдачного, 29 реконструюють з частковим зносом і надбудовою 4 поверхів. Земля з будинком були в продажі ще до засідання.

затвердили детальний план території, за яким мають засипати річку Либідь заради додаткової підʼїздної дороги для Ocean Mall.

територію Китаєва та хутора Самбурки передали під будівництво.

Фото: Вікіпедія/Тетяна Дяченко