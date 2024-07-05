Дворик з воронами та Китаїв: Київрада передала під забудову 6 об'єктів
Київська міська рада під час пленарного засідання передала під забудову або знос 6 об'єктів, серед яких є пам'ятки архітектури.
Про це повідомляє "Спадщина".
Під забудову або знос передали такі об'єкти:
- дворик з воронами на Рейтарській. Можлива забудова тут може бути пов'язана з Вагіфом Алієвим, що проявляв інтерес до ділянки ще до початку повномасштабного вторгнення.
- на вул. Турівській, 29а передали лісопильню Сніжка, 1902 р. під будівництво ЖК "Київміськбуда".
- на місці зруйнованої памʼятки архітектури на Великій Васильківській, 137, Дмитру Ісаєнку продовжили договір оренди на цій ділянці (ТОВ "Капітал-Схід").
- памʼятку архітектури на Сагайдачного, 29 реконструюють з частковим зносом і надбудовою 4 поверхів. Земля з будинком були в продажі ще до засідання.
- затвердили детальний план території, за яким мають засипати річку Либідь заради додаткової підʼїздної дороги для Ocean Mall.
- територію Китаєва та хутора Самбурки передали під будівництво.
Фото: Вікіпедія/Тетяна Дяченко
Опубліковано: 05 липня 2024
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