У Києві на Відрадному встановили дві шафи резервного живлення для світлофорів на перехрестях: просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова та бульв. Вацлава Гавела – просп. Відрадний.

Про це повідомляє КП “Центр організації дорожнього руху”.

Обладнання було закуплено у 2024 році. Згідно з графіком, усі шафи, що закупили минулоріч, будуть встановлені до квітня 2025 року.

16 січня, фахівці планують встановити ще 3 шафи автономного живлення.

Наразі підприємство обслуговує 739 світлофорних об’єктів, 335 з яких уже підключені до резервного живлення завдяки встановленню нових шаф.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів.

“Наразі на складі є ще 142 шафи, готові до встановлення. Для забезпечення резервного живлення для всіх світлофорів столиці потрібно встановити ще 268 шаф”, — написав Тимур Ткаченко.

Фото: КП “Центр організації дорожнього руху”, Борис Корпусенко