У Голосіївському парку ветерани з інвалідністю випробували катання на адаптивних лижах

У Києві у Голосіївському парку група ветеранів провела ознайомчі тренування на адаптивних лижах.

Про це повідомляють в Мінветеранів.

Адаптивні лижі — це спеціальні крісла, що дозволяють людям з інвалідністю займатися зимовими видами спорту.

Нову техніку протестували 10 ветеранів. Вони відзначили, що такий вид дозвілля допомагає покращувати фізичну форму, ментальне здоров’я та настрій.

Лижі надали меценати з Норвегії, а місцеві інструктори пройшли навчання в Італії. На адаптивних лижах також тренуються учасники збірної України для участі в Invictus Games у Канаді.

Фото: Мінветеранів