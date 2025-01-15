У Голосіївському парку ветерани з інвалідністю випробували катання на адаптивних лижах

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Наталія Габрух
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У Києві у Голосіївському парку група ветеранів провела ознайомчі тренування на адаптивних лижах.

Про це повідомляють в Мінветеранів.

Адаптивні лижі — це спеціальні крісла, що дозволяють людям з інвалідністю займатися зимовими видами спорту.

Нову техніку протестували 10 ветеранів. Вони відзначили, що такий вид дозвілля допомагає покращувати фізичну форму, ментальне здоров’я та настрій.

Лижі надали меценати з Норвегії, а місцеві інструктори пройшли навчання в Італії. На адаптивних лижах також тренуються учасники збірної України для участі в Invictus Games у Канаді.

Фото: Мінветеранів

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Опубліковано: 15 січня 2025
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