Казарми Січових Стрільців у Києві просять внести до реєстру пам’яток – петиція

На сайті Київради з’явилася петиція , в якій просять надати статус об’єктів культурної спадщини казармам Бессарабського полку на вулиці Січових Стрільців, 24.

Будівлі казарм, які також називають казармами Січових Стрільців, звели понад 130 років тому. Вони є одними з найстаріших на вулиці. У листопаді 1917 року тут створили Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців, який відіграв ключову роль у формуванні української армії. Його керівниками були Євген Коновалець і Андрій Мельник.

Саму вулицю назвали на честь цього комплексу будівель, які стали символом боротьби за українську незалежність у 1917–1921 роках.

Автор петиції Северин Пархоменко звертає увагу, що кілька місяців тому з’явилося оголошення про продаж ділянки, де розташовані казарми. У ньому зазначається, що будівлі можуть бути знесені, оскільки вони не мають захищеного статусу.

"Виглядає, що продаж ділянки з цими історичними будівлями – це черговий випадок, коли пам'ятки будуть зруйновані для забудови території "з нуля". Тим паче, що автор оголошення про продаж зазначає, що така можливість є, так як будівлі не захищені історичним статусом", – зазначає автор петиції.

У грудні 2024 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА рекомендував включити казарми до реєстру пам’яток. Автор звернення просить завершити цей процес.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа