120-річна будівля спілки письменників постраждала через ракетний удар по Харкову

120-річна будівля Харківської обласної спілки письменників, де працювали Хвильовий, Йогансен та інші відомі митці, зазнала пошкоджень через ракетний удар рф.

Про це повідомляє Суспільне.

Вибух балістичної ракети у листопаді 2024 року поблизу центру Харкова спричинив тріщини у стінах, руйнування автентичної ліпнини та вибиття вікон.

За словами керівника обласної спілки письменників Анатолія Стожука, внаслідок удару:

пошкоджено понад 10 дверей та практично всі вікна;

тріснули стіни та відшарувався фасад на західному боці будівлі;

зруйнована частина даху та автентична ліпнина в актовій залі.

Архітектор Віктор Дворніков зазначив, що термінової реставрації потребує дах, стіни та внутрішні конструкції. Збитки оцінюють у мільйони гривень.

Відновлення будинку можливе за умови належного фінансування. На цей час спілка звернулася до міської ради та благодійних фондів. Мерія Харкова обіцяє профінансувати ремонт даху та деякі першочергові роботи.

Будівля, зведена наприкінці XIX століття, є архітектурною пам’яткою місцевого значення. Її інтер’єр і фасад частково збереглися в автентичному вигляді. У стінах цієї будівлі працювали понад 100 видатних митців, зокрема Юрій Шевельов, Майк Йогансен, Микола Хвильовий.

"Ця будівля формує історичний вигляд центру Харкова. Її втрата стала б великою втратою для міста й країни", — наголосив Віктор Дворніков.

Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина