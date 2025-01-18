У Києві боротимуться з порушниками, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю: як саме

Міська влада Києва готує нововведення щодо покращення ситуації з паркуванням автомобілів для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Київська міська рада.

На робочій нараді міського комітету доступності вирішили розширити повноваження інспекторів з паркування.

“Потрібно надати повноваження муніципальним інспекторам на складання адмінпротоколів за паркування сторонніх осіб на місцях для осіб з інвалідністю. Зараз це виключне повноваження патрульної поліції, яке з огляду на ряд причин не працює ефективно”, — зазначила Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, голова комітету доступності Леся Петрівська.

Вона також сказала, що механізм паркування людей з інвалідністю планують зробити аналогічним до вже запровадженого безоплатного паркування учасників бойових дій.

“Вже близько місяця у столиці учасники бойових дій можуть пройти ідентифікацію статусу у “Дія” та користуватися безоплатним паркуванням через додаток “Київ Цифровий”. Але для цього місту необхідно мати електронний реєстр осіб з інвалідністю для верифікації статусу особи з інвалідністю, який дає право на відповідне паркування”, — пояснила Леся Петрівська.

Фото: auto-dor