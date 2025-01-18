У маршрутках Чернівців почали встановлювати валідатори

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Наталія Габрух
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У Чернівцях на шести маршрутах приватних перевізників встановили валідатори для безготівкової оплати проїзду.

Про це повідомили у міському департаменті транспорту.

Система уже діє на маршрутах №19, №10, №10А, №9А та №39. З 20 січня планується її запуск на маршруті №3.

Пасажири в автобусах на цих маршрутах зможуть оплачувати за проїзд банківською карткою або транспортною карткою “Громадська”.

Водночас пільгові транспортні картки можна буде валідувати з березня.

Фото: “Пасажири Києва”

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Опубліковано: 18 січня 2025
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