У маршрутках Чернівців почали встановлювати валідатори
У Чернівцях на шести маршрутах приватних перевізників встановили валідатори для безготівкової оплати проїзду.
Про це повідомили у міському департаменті транспорту.
Система уже діє на маршрутах №19, №10, №10А, №9А та №39. З 20 січня планується її запуск на маршруті №3.
Пасажири в автобусах на цих маршрутах зможуть оплачувати за проїзд банківською карткою або транспортною карткою “Громадська”.
Водночас пільгові транспортні картки можна буде валідувати з березня.
Фото: “Пасажири Києва”
Опубліковано: 18 січня 2025