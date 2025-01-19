У Чернівцях подружжя орендувало майже столітнє приміщення і відкрило там кафе: фото

73
Наталія Габрух
share share

У Чернівцях подружжя архітекторів-рестораторів Анастасія та Денис Зазубек орендували приміщення на першому поверсі коледжу Львівського національного університету природокористування. У будівлі коледжу 1930-х років вони відкрили атмосферну кав'ярню “Кафе Матьє”.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Будівля не має статусу пам'ятки архітектури, але власники кав'ярні відреставрували майже столітні дерев'яні двері. Після погодження з управлінням охорони культурної спадщини міста вони також встановили автентичні вікна з гільйотинами.

“Насправді ми одразу шукали якесь таке місце, яке буде особливим своєю вхідною групою і простором інтер'єру. Хотілося зробити все правильно, бо ми самі є архітекторами. Тому ми хотіли показати приклад нашим замовникам, як можна працювати з центром міста”, — розповідає Денис Зазубек.

За його словами, хоча реставрація потребувала значних інвестицій, результат виправдав очікування.

“Кафе Матьє” стало культурним простором міста. Тут регулярно проводяться різні заходи, зокрема благодійні розпродажі для збору коштів на медицину для ЗСУ.

Фото: “Кафе Матьє”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 січня 2025
share share
Пошкоджений історичний будинок Бородкової у Києві продовжує руйнуватись: обвалився фасад другого поверху Пошкоджений історичний будинок Бородкової у Києві продовжує руйнуватись: обвалився фасад другого поверху Фото дня: McDonald's на Лукʼянівці у день відкриття 1997 року Фото дня: McDonald's на Лукʼянівці у день відкриття 1997 року На місці історичної cадиби Лошевичів у центрі Києва зупинили незаконне будівництво На місці історичної cадиби Лошевичів у центрі Києва зупинили незаконне будівництво Японський волонтер, який безкоштовно годує харків'ян, може покинути Україну: причина Японський волонтер, який безкоштовно годує харків'ян, може покинути Україну: причина
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.