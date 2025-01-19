У Чернівцях подружжя орендувало майже столітнє приміщення і відкрило там кафе: фото

У Чернівцях подружжя архітекторів-рестораторів Анастасія та Денис Зазубек орендували приміщення на першому поверсі коледжу Львівського національного університету природокористування. У будівлі коледжу 1930-х років вони відкрили атмосферну кав'ярню “Кафе Матьє”.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Будівля не має статусу пам'ятки архітектури, але власники кав'ярні відреставрували майже столітні дерев'яні двері. Після погодження з управлінням охорони культурної спадщини міста вони також встановили автентичні вікна з гільйотинами.

“Насправді ми одразу шукали якесь таке місце, яке буде особливим своєю вхідною групою і простором інтер'єру. Хотілося зробити все правильно, бо ми самі є архітекторами. Тому ми хотіли показати приклад нашим замовникам, як можна працювати з центром міста”, — розповідає Денис Зазубек.

За його словами, хоча реставрація потребувала значних інвестицій, результат виправдав очікування.

“Кафе Матьє” стало культурним простором міста. Тут регулярно проводяться різні заходи, зокрема благодійні розпродажі для збору коштів на медицину для ЗСУ.

Фото: “Кафе Матьє”