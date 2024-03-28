Берлін передасть Львову 12 енергоощадних трамваїв

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Ірина Маймур
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Берлін безкоштовно передасть Львову 12 вживаних трамваї моделі K-T4D.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Водночас місто має виділити понад 24 млн гривень транспортування, розмитнення та переобладнання вагонів під ширину львівської колії.

Трамваї мають модернізовану систему керування і живлення, що економить електроенергію.

Моделі K-T4D Львів закупив у Берліна у 2018 році. Вони себе добре зарекомендували, зазначив директор департаменту міської мобільності Львова Олег Забарило.

Перші трамваї можуть виїхати на лінії наприкінці травня — на початку червня цього року. Планується, що вони курсуватимуть на маршрутах № 3 та № 6.

Раніше ми писали, що після виходу шоу про безбар’єрність у Вінниці збільшили кількість інклюзивних трамваїв на маршрутах.

Фото: Володимир Караїм

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Опубліковано: 28 березня 2024
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