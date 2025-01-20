Через глобальне потепління у Києві три роки поспіль не фіксується кліматична зима: подробиці

Кліматична зима не фіксувалася в Києві протягом останніх трьох років – з 2022 по 2024. У ці роки середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0 °С.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Кліматична зима в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 0 °С і стабільно там тримається. Ще чверть століття тому вона наступала практично за календарем. А тепер, через глобальне потепління зими, можна сказати, нема. Зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 до -5 градусів.

Щоправда, на тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру – і це теж прояви зміни клімату. Через глобальне потепління клімат став "розхитаним" і непередбачуваним, відхилення від норм значно збільшуються. Тобто на тлі безсніжної зими можуть траплятися аномальні погодні явища, коли тепла плюсова температура за кілька днів змінюється короткочасними, але дуже сильними морозами, які прориваються до нас з Арктики. Тож стабільний сніговий покрив формується рідко та тримається недовго. Між тим, снігова подушка відіграє величезне значення в багатьох екосистемах.

Зазначається, що Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами. За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі. Україна випереджає навіть Європу: швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961–2023 роках становила 0,41 градуса за десять років, а в Європі – 0,34 градуса. Причому основне потепління відбувається насамперед у зимовий період.

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