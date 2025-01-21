"Київзеленбуд" заплатив 6 млн гривень за ремонт скверу, який так і не відремонтували

Заступнику начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру, який заплатив 6 млн гривень за ремонт скверу, який так і не відремонтували.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2024 року КО "Київзеленбуд" та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн гривень. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі.



Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані. Зокрема, під час проведення огляду працівники підрядної організації почали висаджувати квіти, які згідно актів виконаних робіт уже давно висаджені, а також проводити ремонтні роботи.

Фото: Київська міська прокуратура