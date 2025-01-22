У Києві зʼявився новий мурал художниці Фуллен

У Києві фасад притулку “ДворНяшкам Дім” на вулиці Георгія Гонгадзе, 24 прикрасили муралами. Роботу виконала команда художниці Євгенії Фуллен.

Про це повідомила Євгенія Фуллен у соцмережах.

“Ми прагнули створити простір, який надихає не пройти повз. Дуже сподіваємося, що цей яскравий фасад приверне увагу тих, хто готовий допомагати. Хтось може прийти і знайти тут свого майбутнього друга. Хтось зможе підтримати притулок матеріально чи волонтерством”, — написала Євгенія Фуллен.

Мурали намалювали митці Павленко Владислав та Георгій Козлов.

Нині у притулку мешкають 80 собак та 75 котів, багато з яких були врятовані з окупованих територій, таких як Харків, Ізюм, Миргород, Торецьк, Херсон та Каховка.

У команді притулку “ДворНяшкам Дім” зазначають, що кожен крок — волонтерство, матеріальна підтримка чи простий репост — може стати можливістю подарувати дім тваринам.

Допомогти притулку можна, перейшовши за посиланням .

Фото: Євгенія Фуллен