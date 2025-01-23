Демонтовані МАФи в Києві передають військовим: для чого їх використовують

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Ірина Маймур
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У Києві демонтовані МАФи передають українським військовим для оборонних потреб.

Про це повідомив Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році було передано 805 конструкцій, із яких 220 — лише у 2024 році.

За словами Буділова, об’єкти, які власники не забрали після демонтажу, використовують як склади, мобільні пункти чи станції обігріву.

"Більше ніж 60 військових формувань вже отримали МАФи для виконання своїх завдань. Щоденно ми отримуємо нові запити і співпрацюємо з КП “Київблагоустрій”, щоб задовольнити ці потреби", — зазначив Михайло Буділов.

Фото: Михайло Буділов

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Опубліковано: 23 січня 2025
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