Мінкульт має повернути костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді: рішення суду

Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкульт повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді римсько-католицької церкви в Україні.

Про це повідомляє пресслужба римсько-католицької парафії Святого Миколая в Києві.

Католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу Святого Миколая, що його понад сто років тому збудували католики.

У пресслужбі римсько-католицької парафії нагадують, що у 2005 році президент Віктор Ющенко доручив вжити заходів для повернення костелу громаді, проте доручення залишалося невиконаним.

За словами настоятеля парафії Павла Вишковського, те, що костел був досі не повернутий в користування релігійній громаді є не лише порушенням прав парафії, а й обманом понад 25 тис. громадян, які рік тому підписали петицію на підтримку повернення і порятунку костелу, який попередні “власники” довели до руїни.

Суд, детально вивчивши всі надані докази, задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу Святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-католицької церкви.

Нагадаємо, у січні 2024 року петиція про передачу київського костелу святого Миколая релігійній громаді Римо-католицької церкви набрала необхідну кількість голосів для розгляду урядом.

1 червня 2022 року, відповідно до Меморандуму підписаного між Міністерством культури та інформаційної політики та парафією, костел св. Миколая мали передати римо-католикам. У липні в Мінкульті повідомили, що не встигли зробити передачу через повномасштабну війну й завершать готувати відповідні документи до кінця 2023 року.

Процес тривав так довго через юридичні моменти: указ президента від 1995 року забороняє органам виконавчої влади передавати закріплене за національними закладами України майно, яке перебуває у власності держави, іншим організаціям.

До того ж Міністерство культури та інформаційної політики та місто мають надати Будинку музики іншу рівноцінну споруду, однак вони досі не знайшли відповідне приміщення. Серед імовірних будівель йшлося про Жовтневий палац, але там відсутній орган.

Раніше ми писали, що Костел Святого Миколая на Великій Васильківській постраждав внаслідок російської ракетної атаки по Києву 20 грудня 2024 року. У будівлі повилітали шибки та посипалися деякі вітражі.

Фото: litawards