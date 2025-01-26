На території Київської птахофабрики хочуть збудувати ЖК площею 100 гектарів

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Наталія Габрух
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Поблизу Броварів, на території Київської птахофабрики, хочуть збудувати новий житловий комплекс площею 100 гектарів.

Про це повідомив голова ГО “Рада з урбаністики Києва” Віталій Селик.

“Це вдвічі більше за площу ЖК “Комфорт Таун”, де нині проживає близько 20 тисяч мешканців. Тобто, потенційно в новому містечку буде 40-50 тисяч мешканців - це майже половина населення Броварів. Або по площі та населенню цей новий масив можна порівняти з Русанівкою”, — пише Віталій Селик.

Транспортне моделювання показало, що для цього ЖК доведеться збудувати дві дворівневі розвʼязки на Броварському проспекті: на примиканні Броварської кільцевої та дороги на Зазим’я.

“Ідея прибрати Птахофабрику з меж міста Києва звучить раціонально, оскільки вона займає нераціонально велику площу на якій працює дуже мала кількість працівників. Ну і хто проїжджає поруч — знає про періодичні неприємні запахи. Проте, будівництво тут житла ускладнить логістику для мешканців напрямку Броварів і Зазим’я, які зорієнтовані на робочі місця у Києві”, — додає Віталій Селик.

На сьогодні територія Київської птахофабрики складається з трьох ділянок, які є власністю громади Києва, але перебувають в оренді ТОВ “Птахофабрика Київська” до лютого 2054 року.

“ДПТ ще проєктується і погоджується замовником. Потім ще кола ухвалень на комісіях Київради, ймовірні опади через протести громадськості. А це ще роки два мінімум. Процес буде нешвидким”, — зазначає Віталій Селик.

Фото: Віталій Селик, vn.com.ua

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Опубліковано: 26 січня 2025
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