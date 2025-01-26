На Святошині у панельному будинку встановили сонячну електростанцію і зробили його енергоефективним

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Наталія Габрух
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У житловому будинку на Берестейському проспекті, 93 встановили сонячну електростанцію та провели інші енергоефективні заходи. Роботи виконали за кошти “Фонду модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва” (Револьверного фонду).

Про це пише “Вечірній Київ”.

Що зробили у будинку:

  • встановили індивідуальний тепловий пункт із погодним регулюванням;
  • замінили й оснастили частотними перетворювачами ліфти;
  • утеплили фасад і покрівлю;
  • в місцях загального користування замінили вікна та двері.

“ОСББ „Авіатор-4“ бере участь у міських програмах співфінансування з 2016 року. Завдяки проведеним енергоефективним заходам вартість опалення в цьому будинку складає 21 грн/кв. м, а в такому ж сусідньому — понад 36 грн/кв. м”, — зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

В червні 2024 року ОСББ ухвалило рішення отримати позику терміном на три роки від Револьверного фонду на суму 700 тис. грн для встановлення сонячної електростанції.

Завдяки сонячній електростанції під час відключення світла в будинку працює ліфт, насоси гарячої та холодної води, освітлення місць загального користування та звʼязок.

Наразі у Києві діють чотири програми співфінансування, які допомагають ОСББ і ЖБК впроваджувати енергоефективні проєкти та ремонти.

Фото: “Вечірній Київ”

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Опубліковано: 26 січня 2025
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