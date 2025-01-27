Київ увійшов до списку міст з найнижчою вартістю життя в Європі
Згідно з останніми даними платформи Numbeo, Київ увійшов до списку європейських міст із найнижчою вартістю життя.
Про це йдеться на сайті платформи Numbeo.
Київ опинився на 125 місці зі 141. Також до списку потрапили Дніпро, Одеса, Львів і Харків. За даними платформи у цих містах життя ще дешевше, ніж у Києві.
Скільки коштує життя в Києві
- середня зарплата в Києві після оподаткування — 23 300 гривень;
- витрати на одну людину (без оренди) — 21 000 гривень;
- оренда однокімнатної квартири — від 14 000 гривень.
До найдорожчих міст Європи увійшли:
- Цюрих (Швейцарія)
- Лозанна (Швейцарія)
- Женева (Швейцарія)
- Базель (Швейцарія)
- Берн (Швейцарія)
- Рейк’явік (Ісландія)
- Лондон (Велика Британія)
- Трондгейм (Норвегія)
- Осло (Норвегія)
- Берген (Норвегія)
Фото: Unsplash/Maksym Diachenko
Опубліковано: 27 січня 2025
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