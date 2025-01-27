Де у Києві найчастіше затримувався громадський транспорт у 2024 році — дослідження

ГО “Пасажири Києва” створила аналітику про те, де у Києві найчастіше затримувався громадський транспорт у 2024 році.

Про це йдеться на сторінці ГО “Пасажири Києва” у соцмережах.

За даними ГО, найбільш проблемною ділянкою для автобусів є Львівська площа. Там зафіксовано 21 випадок блокування руху припаркованих авто в габариті проїзду. Відповідно найбільш проблемний автобусний маршрут — це №7.

Також час від часу перекривають рух на Подільському (15) і Південному (8) мостах під час повітряної тривоги в області або при проведенні заходів. Відповідно через це затримуються автобусні маршрути №110, 111, 112 та №22 і 91.

Загальна статистика по видах транспорту:

тролейбус — 1092 затримок (1036 — з технічних причин, ДТП або припаркованого авто), з них 66% з причини ДТП, 21% — з технічних причин;

трамвай — 912 (884), 59% — з технічних причин, 31% — з причини ДТП;

автобус — 187 (103), 65% — з причини ДТП, 33% — з причини припаркованих авто.

Найбільш проблемними з усіх маршрутів у Києві є:

трамвайні правобережні №14, 15, 18;

трамвайні лівобережні №27, 33, 22, 8;

тролейбусні №6, 18, 16.

“Ці дані підтверджують поганий стан інфраструктури електротранспорту, який міська влада не покращує достатніми темпами, а натомість виділяє кошти на чергові автомобільні розв'язки та перекладання асфальту”, — зазначають у ГО “Пасажири Києва”.

Водночас деякі вулиці у Києві потребують зміни організації дорожнього руху для унеможливлення паркування авто в габариті проїзду або зменшення аварійності, такі як Дмитрівська та Глибочицька. Реконструкція цих вулиць вкотре відкладається попри видані розпорядження, додають “Пасажири Києва”.

Фото: Володимир Шуваєв