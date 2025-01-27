Дивіться, як у Львові відреставрували сецесійну браму на вулиці Левицького

На вул. Костя Левицького, 16 у Львові відновили металеву сецесійну браму.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Там повідомили, що реставраційні роботи виконували у межах міської програми співфінансування. 30% від вартості робіт оплатили мешканці будинку.

“Стан брами до реставрації був незадовільний. Під значним нашаруванням старої фарби було багато кородованих і пошкоджених місць, а також бракувало багатьох елементів. Зараз ця розкішна металева брама набула свого автентичного вигляду”, — розповів реставратор Ярослав Пащак.

Що зробили:

відновили геометрію брами;

замінили пороги;

замінили нижні тахлі;

замінили відкривні рамки зі склом;

методами художнього ковальства відтворили металеві листочки та інші елементи;

відреставрували історичний замок з новим ключем.

За словами директорки ЛКП “Бюро спадщини” Стефанії Топилко, вартість робіт склала 82 778 грн. З цієї суми жителі будинку сплатили 24 833 грн. Решта суми — співфінансування від німецького фонду Ебергарда Шьока.

Фото: Львівська міська рада