Дивіться, як у Львові відреставрували сецесійну браму на вулиці Левицького

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Наталія Габрух
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На вул. Костя Левицького, 16 у Львові відновили металеву сецесійну браму.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Там повідомили, що реставраційні роботи виконували у межах міської програми співфінансування. 30% від вартості робіт оплатили мешканці будинку.

“Стан брами до реставрації був незадовільний. Під значним нашаруванням старої фарби було багато кородованих і пошкоджених місць, а також бракувало багатьох елементів. Зараз ця розкішна металева брама набула свого автентичного вигляду”, — розповів реставратор Ярослав Пащак.

Що зробили:

  • відновили геометрію брами;
  • замінили пороги;
  • замінили нижні тахлі;
  • замінили відкривні рамки зі склом;
  • методами художнього ковальства відтворили металеві листочки та інші елементи;
  • відреставрували історичний замок з новим ключем.

За словами директорки ЛКП “Бюро спадщини” Стефанії Топилко, вартість робіт склала 82 778 грн. З цієї суми жителі будинку сплатили 24 833 грн. Решта суми — співфінансування від німецького фонду Ебергарда Шьока.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 27 січня 2025
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