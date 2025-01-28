У Києві демонтували пам'ятник російському вченому Івану Павлову

В Печерському районі Києва біля Олександрівської лікарні демонтували пам'ятник російському фізіологу Івану Павлову.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

“Попри його внесок у науку, його постать пов’язана з імперським наративом. Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна. У подальшому він буде переданий до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.

З 2022 року в Києві в межах дерусифікації демонтували 59 об'єктів. Загалом, станом на кінець січня 2025 року, у Києві вже прибрано 118 таких об'єктів, додали в департаменті.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва