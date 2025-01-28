Російська атака дронами: на Київщині пошкоджений музей ретро-автомобілів, постраждали будинки

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Наталія Габрух
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В ніч на 28 січня росія атакувала Київщину ударними дронами. В області лунали вибухи, працювали сили ППО. Уламками збитої цілі було пошкоджено музей ретро-автомобілів.

Про це повідомив т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник.

“Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено”, — написав Микола Калашник.

Також наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі. Постраждалих серед населення немає.

“Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено”, — додав Микола Калашник.

Фото: Микола Калашник

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Опубліковано: 28 січня 2025
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